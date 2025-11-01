В АТЭС договорились поддерживать устойчивые цепочки поставок

Участники форума также условились "содействовать наращиванию потенциала, технической помощи и трансграничному сотрудничеству в поддержку этих усилий"

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будут поддерживать устойчивые цепочки поставок в регионе на фоне многочисленных глобальных проблем с ними. Об этом говорится в Кёнджуской декларации лидеров экономик АТЭС.

"Признавая, что глобальные цепочки поставок сталкиваются с многочисленными проблемами, мы поддерживаем усилия по обеспечению устойчивых цепочек поставок в качестве неотъемлемой части глобальных цепочек создания стоимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе путем более активного участия частного сектора в соответствующих дискуссиях АТЭС, - говорится в декларации. - Мы будем содействовать наращиванию потенциала, технической помощи и трансграничному сотрудничеству в поддержку этих усилий".

Саммит экономик АТЭС проходит в Кёнджу 31 октября - 1 ноября. Российскую делегацию на нем возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.