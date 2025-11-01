Оверчук: РФ готова сотрудничать с АТЭС в креативных и культурных индустриях

Москва открыта для проектов с экономиками АТЭС, отметил вице-премьер

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Россия готова к взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по линии креативных и культурных индустрий. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Готовы к взаимодействию по линии креативных и культурных индустрий. Данный сектор стремительно набирает обороты. В первом полугодии 2025 г. на него пришлось 3,9% российского ВВП, к 2030 г. планируем довести этот показатель до 6%. Входим в двадцатку крупнейших мировых производителей программного обеспечения и видеоигр, рекламы, кино и анимации", - отметил Оверчук.

Он подчеркнул, что РФ открыта для проектов с экономиками АТЭС и напомнил, что знаковым событием стал конкурс "Интервидение", который в 2025 году прошел в Москве, а победу одержал представитель АТР. "Приглашаем все страны к участию в мероприятии в 2026 году, оно запланировано в Саудовской Аравии", - добавил вице-премьер.