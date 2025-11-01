Лидеры АТЭС призвали к сотрудничеству в сфере информационных технологий

Для этого важно расширять добровольный обмен информацией в области, говорится в декларации

Редакция сайта ТАСС

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Представители экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвали к сотрудничеству в сфере цифровизации и информационных технологий. Об этом говорится в Кёнджуской декларации лидеров экономик АТЭС.

"Мы призываем экономики-члены расширять добровольный обмен информацией в области информационно-коммуникационных технологий и цифровой политики, способствующей ускорению регионального экономического сотрудничества, где это целесообразно", - говорится в документе.

Лидеры экономик региона также одобрили Инициативу АТЭС в области искусственного интеллекта. Они назвали ее совместным шагом по наращиванию потенциала в сфере ИИ, подчеркнув при этом важность соблюдения международного права при взаимодействии в цифровой сфере.

"Мы подчеркиваем важность преодоления цифрового неравенства, углубления взаимосвязей в цифровой сфере, повышения цифровой грамотности и обеспечения всеобщего доступа к преимуществам цифровизации", - сказано в документе.

В декларации в качестве сферы применения технологий искусственного интеллекта также указано здравоохранение. Лидеры АТЭС приветствовали усилия, направленные на расширение использования технологий для "улучшения здоровья всех людей". "Мы призываем к активизации сотрудничества в целях расширения доступа к инструментам цифрового здравоохранения и наращивания национального потенциала в данной области", - говорится в декларации. Саммит АТЭС проходил в южнокорейском городе Кёнджу, в следующем году председательствует КНР.