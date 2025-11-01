Лидеры экономик АТЭС назвали газ надежным и доступным источником энергии

Они также отметили рост потребления электричества в регионе

Редакция сайта ТАСС

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Природный газ является надежным и доступным источником энергии для стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом говорится в Кёнджуской декларации лидеров экономик АТЭС.

"Мы признаем важную роль, которую природный газ и СПГ могут играть в обеспечении устойчивой, безопасной, доступной и надежной энергии, а также гибкости наших соответствующих энергетических систем", - говорится в документе. Лидеры экономик АТЭС также отметили рост потребления электричества в странах региона и призвали использовать рыночные инструменты на рынке энергоресурсов.

"Мы признаем необходимость обеспечения стабильных поставок электроэнергии и призываем экономики диверсифицировать свои источники энергии и технологии энергоснабжения, поддерживать необходимые инвестиции и стимулировать разработку технологических инноваций, одновременно способствуя созданию условий для эффективной работы рынка и применения рыночных механизмов", - заявили лидеры АТЭС. Они также отметили инновационный потенциал искусственного интеллекта в сфере энергетики.

В объединение входит 19 государств, включая РФ, Австралию, КНР, США, Перу, Республику Корея и Японию, а также 2 региона КНР (Гонконг и Тайвань). Российскую делегацию на саммите возглавлял вице-премьер Алексей Оверчук.