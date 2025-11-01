Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на $22 млрд

По данным Bloomberg Billionaires Index, основатель "Северстали" Алексей Мордашов с начала года заработал $4,84 млрд, а сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров - $3,71 млрд

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на $22,4583 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, основатель "Северстали" Алексей Мордашов с начала года заработал $4,84 млрд, его состояние достигло $28,1 млрд, а состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова возросло на $4,86 млрд, до $18,1 млрд.

В то же время сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал $3,71 млрд, его состояние составило $14,7 млрд.

Наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние уменьшилось на $2,86 млрд, до $23 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.