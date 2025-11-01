ОКБ: на самозапрет на кредиты в октябре подали 1,29 млн заявлений

При этом за восемь месяцев работы сервиса россияне направили 1,2 млн заявок на снятие запрета, сообщили в бюро

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россияне в течение октября 2025 года направили 1,29 млн заявлений на постановку самозапрета на кредиты, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За сентябрь, по данным бюро, граждане подали 1,02 млн таких заявлений, а за август - 911 тыс.

"По данным Объединенного кредитного бюро, в течение октября россияне направили 1,29 млн заявлений на постановку самозапрета на кредиты, для сравнения: за сентябрь было подано 1,02 млн таких заявлений, за август - 911 тыс.", - отметили в пресс-службе.

По данным ОКБ, за восемь месяцев работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 17,01 млн заявлений и 1,2 млн заявлений на его снятие.

По состоянию на 1 ноября 2025 года самозапрет установлен у 15 млн граждан. При этом, по данным ОКБ, большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 15,49 млн заявок (91% от общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в микрофинансовых организациях (МФО) было подано 728,41 тыс. заявок (4,3%). На полный запрет выдач в МФО - 260,11 тыс. заявок (1,5%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках - 235,06 тыс. заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета.

Как отметили в пресс-службе ОКБ, наибольшую активность проявляют граждане в возрасте 35-45 лет, на их долю приходится 21,8% от общего количества оформленных самозапретов, на долю граждан 45-55 лет - 20% заявлений, 55-65 лет - 18,8%. 17% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 13,1% - россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодежь до 25 лет приходятся 9,3% самозапретов.