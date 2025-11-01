Минэкономразвития России заключило с Китаем соглашение об инвестсотрудничестве

Стороны планируют углублять взаимодействие в агропромышленном секторе

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ заключило меморандум с Госкомитетом по делам развития и реформ (ГКРР) КНР об углублении двустороннего инвестиционного сотрудничества в агропромышленном комплексе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Церемония состоялась по итогам 12-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в пекинском Доме народных собраний (парламент), документ подписали заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев и зампредседателя ГКРР Чжоу Хайбин. Стороны заключили договоренности в присутствии первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна.

Кроме того, Мантуров и Дин Сюэсян подписали протокол заседания состоявшейся межправкомиссии.