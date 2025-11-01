Китай предложил создать всемирную организацию сотрудничества в сфере ИИ

Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, подобная организация будет призвана "предоставлять международному сообществу общественные блага" в сфере искусственного интеллекта

Редакция сайта ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Китай предлагает международному сообществу создать глобальную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Кёнджу.

"Китай предлагает создать всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, чтобы предоставлять международному сообществу общественные блага в сфере ИИ", - сказал он.

По словам Си Цзиньпина, "Китай готов работать с членами АТЭС над совместным повышением общественной грамотности в области ИИ и преодолением разрыва в цифровых и умных технологиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Сегодня заметно продвигаются новая технологическая революция и промышленная трансформация, открывая новые перспективы для человеческого общества, - отметил он. - В то же время мировая экономика сталкивается с недостаточной динамикой роста, растущим глобальным дефицитом развития и обострением таких проблем, как изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность".

Лидер КНР подчеркнул, что экономикам региона следует укреплять взаимовыгодное сотрудничество, использовать новые возможности, совместно решать проблемы и создавать устойчивое и лучшее будущее. Он указал на необходимость использовать традиционные преимущества экономического и технического сотрудничества АТЭС, чтобы помочь развивающимся экономикам достичь сбалансированного развития.