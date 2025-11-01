Мантуров: в фокусе внимания России и Китая портфель инвестиций на $200 млрд

Более половины этой суммы приходится на 63 значимых проекта, отметил первый заместитель председателя правительства РФ

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай в процессе наращивания двустороннего экономического сотрудничества рассматривают портфель инвестиций на сумму в более чем $200 млрд. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

"Сегодня в фокусе внимания межправительственной комиссии (МПК) [двух стран] - портфель проектов на общую сумму более $200 млрд, - сообщил он на 12-м заседании МПК по инвестсотрудничеству в Пекине. - Более половины этой суммы приходится на 63 значимых проекта, из которых 46 уже находятся практически в стадии реализации".

По словам Мантурова, речь преимущественно идет про инициативу развития транспортно-логистической инфраструктуры, металлургии, химии, машиностроения, лесной промышленности, аграрного сектора и торговой сферы. "Важно, что этот список постоянно расширяется, - подчеркнул он. - В текущем году в него включены новые инициативы по производству автомобильной техники в трех российских регионах - в Калужской, Московской областях и Санкт-Петербурге, а также глинозема в [северной] китайской провинции Хэбэй".

Вице-премьер напомнил про обновленное российско-китайское межправительственное соглашение по поощрению и взаимной защите инвестиций, которое вступит в силу в декабре. По его словам, этот документ формирует более стабильные и благоприятные условия для трансграничного движения капитала.

"В частности, положения соглашения предусматривают ускорение разрешительных процедур при осуществлении инвестиций, - пояснил вице-премьер. - Кроме того, в документе усовершенствованы механизмы урегулирования споров между инвесторами и государством, а также уточнены гарантии защиты от принудительного изъятия активов".

Как уточнил Мантуров, помимо указанных системных решений задача МПК - выработка адресных мер для поддержки приоритетных проектов. "Об этом мы подробно говорили с [вице-премьером Госсовета КНР] господином Дин Сюэсяном перед началом пленарного заседания", - добавил он.