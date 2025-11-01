Авиакомпания Conviasa запустила рейс между Каракасом и Санкт-Петербургом

Это символизирует укрепление дружбы между странами, открывает путь к новым путешествиям, встречам и современным проектам, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров

КАРАКАС, 1 ноября. /ТАСС/. Первый прямой рейс авиакомпании Conviasa из Каракаса в Санкт-Петербург запущен в международном аэропорту имени Симона Боливара. Об этом сообщило посольство РФ в Венесуэле.

"Сегодня в международном аэропорту имени Симона Боливара состоялось торжественное открытие первого прямого рейса авиакомпании Conviasa из Каракаса в Санкт-Петербург, Северную столицу России", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров подчеркнул, что "этот рейс - настоящий воздушный мост, соединяющий сердца народов", который "символизирует укрепление дружбы между Россией и Венесуэлой, открывает путь к новым путешествиям, встречам и современным проектам". В посольстве отметили, что этот рейс - шаг "на пути к расширению гуманитарных связей и взаимопонимания между странами-союзниками, которых объединяет общее видение справедливого многополярного мира".

Во время церемонии открытия прошла презентация фотовыставки "Блистательный Санкт-Петербург", посвященной истории и архитектуре города.