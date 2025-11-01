Оверчук: в АТЭС признают смену технологического уклада из-за ухода от глобализации

Вице-премьер РФ отметил, что будет происходить перестройка цепочек, "будут изменяться отношения между компаниями, между людьми, будут возникать новые центры экономического роста"

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Участники саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) признают, что прекращающаяся глобализация повлечет смену технологического уклада в мире, что потребует новых видов ресурсов. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам участия в саммите АТЭС.

"Конечно же, все признают, что та глобализация, которая до сих пор была и которая сегодня фактически прекращает существование, выстраивалась вокруг ресурсов, которые были необходимы для прошлого технологического уклада. Сегодня новый технологический уклад требует новых видов ресурсов, так называемых критических материалов, редкоземов, которые будут лежать в основе создания новых устойчивых цепочек создания добавленной стоимости", - сказал Оверчук.

В связи с этим, по его словам, будет происходить перестройка цепочек, "будут изменяться отношения между компаниями, между людьми, будут возникать новые центры экономического роста". "И эти все вопросы, конечно же, беспокоят участников саммита, и они обсуждались", - добавил вице-премьер.

"Если говорить о вопросах создания наиболее лучшей связанности в регионе, то конечно же здесь все обращали внимание на то, что сегодня наблюдается разрушение старых сложившихся цепочек поставок, международных связей, идет изменение инвестиционных потоков, - продолжил Оверчук. - Но эти процессы, также отмечалось, вызваны объективными вещами, связанными с тем, что мир переживает трансформацию, переход на новый технологический уклад".