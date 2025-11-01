Китай намерен повысить эффективность сотрудничества с Россией

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян уточнил, что речь идет о торгово-инвестиционной сфере

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Китайские власти намерены повышать качество и эффективность торгово-инвестиционного сотрудничества с Россией. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

"В будущем Китай готов вместе с Россией постоянно повышать качество и эффективность нашего сотрудничества в инвестиционной сфере, усиливать интеграцию взаимных интересов, стремиться к совместному развитию, руководствуясь стратегическими указаниями глав двух государств", - подчеркнул он на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.