Средняя зарплата IT-специалистов в 2025 году выросла до 146 тыс. рублей

Согласно результатам исследования "Сбераналитики" и "Работы.ру", это на 15% выше, чем в 2024 году

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Доля вакансий в IT в 2025 году выросла на 7,5% за год, а средняя оплата труда IT-специалистов выросла на 15% - до 146,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Сбераналитики" и "Работы.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"По итогам 9 месяцев средняя оплата труда IT-специалистов составила 146,5 тыс. рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году. Заработная плата в IT превышает средний уровень дохода (96,1 тыс. рублей) в 1,5 раза и растет быстрее на 2,2 п. п.", - говорится в итогах исследования.

Также медианная заработная плата IT-специалистов составила 83 тыс. рублей, что на 15,9% выше, чем в прошлом году. Медианная зарплата в IT выше аналогичного показателя по всем отраслям на 21%. Самые высокие средние заработные платы IT-специалисты получают в Москве (222,8 тыс. рублей), Чукотском автономном округе (207,7 тыс. рублей), Московской области (179,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (177,3 тыс. рублей) Ямало-Ненецком автономном округе (147,2 тыс. рублей).

Высокие зарплаты у IT-специалистов в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург), обусловлены высоким спросом на квалифицированных специалистов - крупнейшие IT-компании расположены здесь. В северных и дальневосточных регионах оплата труда IT-специалистов связана с общим высоким уровнем заработных плат, размер которых определяется суровыми климатическими условиями и географической отдаленностью от центральных районов страны. Аналитики выяснили, что самая высокая заработная плата - у IT-специалистов, занятых разработкой компьютерного программного обеспечения (178,3 тыс. рублей).

По данным сервиса Работа.ру, доля вакансий в IT с января по сентябрь 2025 года выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом доля резюме в отрасли снизилась на 5,9%. Зарплатные предложения в сфере IT в вакансиях, опубликованных по всей России, выросли на 16,7%, а прирост зарплатных ожиданий соискателей составил 8,5%.

Наивысшие зарплатные предложения зафиксированы в вакансиях Краснодарского края - 585 тыс. рублей, Самарской области - 575 тыс. рублей, Республике Дагестан - 560 тыс. рублей, Москве - 550 тыс. рублей, а также Калужской области - 510 тыс. рублей.