Минпромторг изучает возможность моратория на банкротство предприятий ЛДНР

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что причиной стали особые условия, в которых работают металлурги

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России рассматривает возможность введения моратория на банкротство предприятий на территории Луганской и Донецкой народных республик, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на полях международного форума-выставки "Российский промышленник - 2025".

"Мы рассматриваем необходимость введения такого моратория на территориях ЛДНР в связи с особыми условиями, в которых сейчас работают металлурги, в том числе их ограниченную возможность привлечения заемного финансирования для покрытия операционных затрат", - сказал министр.

В сентябре газета РБК со ссылкой на источник в отрасли сообщала, что на рассмотрении властей находятся две инициативы - мораторий на возбуждение дел о банкротстве металлургов и предоставление отсрочки на уплату налогов до декабря 2025 года.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.