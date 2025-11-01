В Китае заявили об успешном продвижении совместных с Россией проектов

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян отметил, что взаимодействие между двумя странами в таких сферах, как газохимический комплекс, ускоряется

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Китай и Россия успешно продвигают двустороннее инвестиционное сотрудничество и совместные ключевые проекты. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

"Взаимодействие по ключевым проектам Китая и России продвигается стабильно. Благополучно функционируют такие объекты, как железнодорожный мост "Нижнеленинское - Тунцзян", - подчеркнул он на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии (МПК) по инвестиционному сотрудничеству.

По словам вице-премьера, взаимодействие между двумя странами в таких сферах, как газохимический комплекс, ускоряется. "Более 70% ключевых проектов, определенных на 10-м заседании МПК, успешно введены в эксплуатацию или находятся на стадии реализации", - добавил Дин Сюэсян.

Как он уточнил, заключение новых договоренностей между правительствами Китая и России касательно общего плана инвестиционного взаимодействия и обновленного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций способствовало "углублению и наполнению сотрудничества в указанной сфере, эффективно укрепило взаимное доверие компаний двух стран".