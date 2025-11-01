Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре снизился до 48 пунктов

По данным исследования S&P Global, темпы снижения продаж стали самыми высокими за последние три месяца и в целом были значительными

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2025 года снизился до 48 пунктов с 48,2 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

"Темпы снижения продаж стали самыми высокими за последние три месяца и в целом были значительными. Участники опроса отметили, что финансовые трудности у клиентов ослабили спрос", - говорится в исследовании.