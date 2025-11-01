В КНР заявили, что Китай и РФ активно сотрудничают, невзирая на внешние вызовы

По словам вице-премьера Госсовета КНР Дина Сюэсяна, постоянное формирование новых условий в совместной работе государств помогло добиться определенных результатов

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Китая и России активно продвигают двустороннее торгово-инвестиционное сотрудничество, невзирая на сложную ситуацию в мире. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

"С момента проведения [в июле 2024 года] 11-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии (МПК) по инвестиционному сотрудничеству, несмотря на сложную внешнюю обстановку, соответствующие ведомства и предприятия наших стран поддерживали друг с другом тесные контакты, активно стимулировали инвестиционное взаимодействие, постоянно формировали новые условия и добились ряда новых результатов", - подчеркнул он на 12-м заседании МПК по инвестиционному сотрудничеству двух стран.

Как уточнил вице-премьер, недавно власти Китая рассмотрели и приняли предложения по 15-му пятилетнему плану (2026-2030), определив основные направления для дальнейшего развития КНР. По его словам, это создает большие возможности для наращивания двустороннего практического сотрудничества.

Дин Сюэсян отметил, что только что провел с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым продуктивный, откровенный и глубокий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Он напомнил, что в текущем году председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин наметили ключевые задачи для развития китайско-российских отношений. "Главы двух государств приняли важные решения о дальнейшем углублении инвестиционного сотрудничества, определив четкое направление и ориентиры для работы в этой области", - подытожил вице-премьер.