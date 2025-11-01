Канада еще не приняла решение по закупке американских F-35

Канадский премьер Марк Карни отметил, что важным фактором является вопрос участия промышленности страны в строительстве этих самолетов

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Канады еще изучает вопрос корректировки программы по закупке американских истребителей F-35. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни журналистам по итогам саммита АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу.

"[Решение] еще не принято", - сказал он. По его словам, одним из важных факторов окончательного решения Оттавы станет вопрос участия канадской промышленности в строительстве этих самолетов, так как речь идет "об очень больших средствах налогоплательщиков".

В начале октября телеканал СВС со ссылкой на статс-секретаря по военным закупкам канадского правительства Стивена Фёра сообщил, что власти Канады могут закупить у США лишь 16 из 88 истребителей F-35. По его словам, Оттава уже имеет контрактные обязательства по закупке 16 самолетов, которые находятся на разных стадиях производства. Решение по исполнению всей программы, которая предусматривала покупку 88 таких истребителей, в настоящее время находится на рассмотрении правительства.

В марте Карни на фоне тарифной политики США заявил, что его правительство может скорректировать программу закупки американских истребителей F-35, так как есть альтернативы этим самолетам. Он также поручил Минобороны Канады пересмотреть контракт по закупке F-35. По данным канадской газеты The Globe and Mail, Оттава может закупить шведские истребители JAS 39 Gripen.

Корпорация Lockheed Martin выиграла тендер на поставку F-35 в 2023 году, обойдя американскую авиастроительную корпорацию Boeing и шведский концерн Saab. Сделка предусматривала поставку Канаде 88 истребителей на общую сумму 19 млрд канадских долларов ($13,5 млрд по текущему курсу) для замены старых воздушных судов ВВС страны. Оплата была поделена на транши, и Оттава пока взяла на себя юридическое обязательство по приобретению первой партии из 16 самолетов.