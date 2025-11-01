Кабмин выделил более 34,6 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

Средства из резервного фонда позволят сохранить льготную программу кредитования по займам, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,6 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для аграриев в 2025 году. Средства выделяются из резервного фонда правительства РФ, сообщила пресс-служба кабмина.

"В 2025 году на субсидирование льготных кредитов для российских сельхозтоваропроизводителей будет дополнительно выделено более 34,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.

Уточняется, что средства из резервного фонда позволят сохранить льготную программу кредитования по займам, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. Благодаря им будет просубсидировано не менее 39 тыс. ранее выданных кредитов. Федеральное финансирование поможет компаниям продолжить реализацию крупных инвестпроектов, нарастить объемы производства и переработки сельхозпродукции.

По данным кабмина, с учетом подписанного постановления общий объем средств на субсидирование льготных кредитов для аграриев в 2025 году составит более 187,7 млрд рублей.