Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

К 10:20 мск индекс Мосбиржи рос до 2 526,96 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня снижается.

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,06%, до 2 526,73 пункта, индекс РТС также рос на 0,06% - до 982,98 пункта. Курс юаня снижался на 2 копейки - до 11,24 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи рос до 2 526,96 (+0,07%), индекс РТС составлял 983,07 пункта (+0,07%). В это же время курс юаня ускорил снижение и составлял 11,215 рубля (-4,5 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,16% и находился на уровне 2 521,26 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

"Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в узком диапазоне 2 500 - 2 550 пунктов. Торги, вероятно, пройдут вяло и на низких оборотах в преддверии длинных выходных и отсутствия новых позитивных вводных", - полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Крылова Екатерина.

По мнению аналитика "Цифра брокера" Егора Зиновьева, активность на рынках останется сдержанной в преддверии длинных выходных с 2 по 4 ноября.