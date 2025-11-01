Банки начнут получать вознаграждение за возврат средств жертвам мошенников

По данным НСПК, оно составит 5% от суммы транзакции, но не более 5 тыс. рублей за одну операцию

МОСКВА, 1 ноября /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 ноября запускает для банков-участников платежной системы "Мир" механизм вознаграждения за возврат средств гражданам, пострадавшим от мошенников, в рамках сервиса "Добрая воля", сообщила пресс-служба НСПК. Размер поощрения составит 5% от суммы операции. Инициативу ранее поддержали на совете участников и пользователей платежного рынка при НСПК.

Сервис "Добрая воля" помогает возвращать средства гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Если банк-получатель вовремя останавливает подозрительную операцию и предотвращает вывод похищенных денег, он может через платформу направить средства обратно пострадавшему. Чтобы расширить применение сервиса и повысить уровень защиты клиентов, НСПК внедряет новый механизм стимулирования банков.

Теперь банк, вернувший деньги, сможет получать вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5 тыс. рублей за одну операцию. Выплата будет осуществляться банком-отправителем, которому возвращены средства. Дополнительные комиссии в пользу НСПК взиматься не будут.

"Ранее мы анонсировали возможность внедрения межбанковского поощрения, однако для окончательного решения требовалось обсудить механизм с представителями рынка. Сегодня этот вопрос закрыт, и мы запускаем программу", - сказал генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

Сервис "Добрая воля" действует с сентября 2023 года. За это время благодаря инициативе банков участникам платежной системы "Мир" безвозмездно возмещено более 145 млн рублей.

Об НСПК и СБП

Акционерное общество "Национальная система платёжных карт" (НСПК) - оператор платежной системы "Мир", операционный платежный и клиринговый центр СБП.

Платежная система "Мир" - российская национальная платежная система. Участниками платежной системы "Мир" являются более 220 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт "Мир" в сети своих устройств. Более 210 банков занимаются эмиссией карт "Мир". Выдано свыше 420 млн карт. Держатели карт "Мир" могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк за оплату покупок партнеров и др.

Система быстрых платежей (СБП) - сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке. На сегодняшний день участниками СБП стали более 210 кредитных организаций.