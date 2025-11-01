РБК: маркетплейсы готовы договариваться с банками о скидках после критики ЦБ

Директор по взаимодействию с органами государственной власти объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин отметил, что регулировать нужно всех с точки зрения справедливости

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлеры готовы договариваться с банками о скидках на интернет-площадках при оплате заказов картами банков, принадлежащих цифровым платформам, "без насильственных действий со стороны государства". Об этом заявил директор по взаимодействию с органами государственной власти объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин на собрании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономполитике 31 октября.

"Если регулировать, то регулировать нужно всех с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов и у систем, которые связаны с мобильными операторами. Каждая группа имеет возможность дать особые условия, и совершенно непонятно, почему такая же группа, имеющая начало в виде маркетплейса, должна быть лишена [такой] возможности <...> для продвижения своих продуктов, в том числе и финансовых", - заявил Этин, отметив, что компания готова идти на диалог. Его слова приводятся в материале РБК.

Кроме того, руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев также высказался против введения регулирования. По его словам, которые приводятся у РБК, в ответ на запрос регуляторов и индустрии маркетплейс решил расширить программу лояльности и распространить зеленые ценники не только на те покупки, которые совершают с картой Ozon банка, но и других банков, желающих дать скидку на интернет-площадке.

"Это неправильно, когда цена платформы дифференцируется в зависимости от того, каким банком ты платишь. Это грубое вмешательство, грубое нарушение конкуренции со стороны платежных средств. И чем быстрее будет решен вопрос, чем быстрее будут внесены поправки в закон, а здесь именно законодательно нужно пройти, тем быстрее исправится эта негативная практика", - заявила вице-президент Сбербанка Анна Попова от лица банковского сообщества на заседании экспертного совета, чьи слова приводит РБК. Как отметила Попова, этот вопрос обсуждается в том числе в правительстве и ЦБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме 28 октября, как отмечалось в материалах ТАСС, заявила, что скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ являются не совсем справедливой конкуренцией. Это один из самых острых вопросов, которые обсуждаются банками и платформами. Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил Банку России рассмотреть вопрос отнесения кредитных организаций крупных маркетплейсов к системообразующим банкам. Этот вопрос, по его словам, можно рассмотреть в рамках доработки закона "О платформенной экономике". Глава Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, отметила, что регулятор обязательно рассмотрит это предложение и назвала его неожиданным.