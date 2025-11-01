Амурский завод ОСК приступил к ходовым испытаниям спасателя "Керченский пролив"

Проверят, в частности, маневренные и ходовые качества судна, а также функционирование систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Амурский судостроительный завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) приступил к заводским ходовым испытаниям многофункционального судна-спасателя проекта MPSV 06 "Керченский пролив". Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"Специалисты Амурского судостроительного завода приступили к первому этапу заводских ходовых испытаний многофункционального судна-спасателя проекта MPSV 06 "Керченский пролив". В ходе испытаний будут проверены работа главной и вспомогательных двигательных установок, маневренные и ходовые качества судна, а также функционирование систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса. Одновременно специалисты проведут часть швартовных испытаний, связанных с эксплуатацией судна в реальных морских условиях", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что впереди серия следующих этапов испытаний, в рамках которых судостроители комплексно протестируют все системы и механизмы, чтобы передать заказчику надежное и современное спасательное судно.

В ОСК рассказали, что "Керченский пролив" многофункциональное аварийно-спасательное судно усиленного ледового класса lcebreaker 6. Основные задачи судна - патрулирование и дежурство, оказание помощи терпящим бедствие судам, эвакуация и размещение людей, предоставление медицинской помощи, а также участие в спасательных операциях в районах интенсивного судоходства, рыболовства и морских нефтегазовых промыслов. Кроме того, судно способно выполнять буксирные операции.

Судно-спасатель не ограничено районами плавания и может эффективно работать на трассах Северного морского пути. Строительство проекта MPSV 06 "Керченский пролив" ведется по заказу ФКУ "Дирекция госзаказчика".