Погрузка на сети РЖД в октябре выросла до 96,9 млн тонн

Наибольший рост обеспечили Западно-Сибирская, Северная, Восточно-Сибирская, Юго-Восточная железные дороги

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в октябре 2025 года составила 96,9 млн тонн, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила компания.

"Погрузка на сети РЖД в октябре выросла на 0,1%, до 96,9 млн тонн", - говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что наибольший рост погрузки в октябре обеспечили Западно-Сибирская (+10,2%), Северная (+4,3%), Восточно-Сибирская (+4%), Юго-Восточная (+3,9%) железные дороги.

Также благодаря новому урожаю третий месяц подряд увеличивается погрузка зерна (+8% в августе, +4,6% в сентябре, +22,6% в октябре), продолжает расти вывоз удобрений (+9,1% в сентябре, +6,6% в октябре). Кроме того, на фоне замедления потребления на внутреннем рынке растет экспорт железной руды (+14,5%). Погрузка каменного угля увеличилась как внутри страны (+2,8%) в связи с началом отопительного сезона, так и на экспорт (+14,8%).

По данным РЖД всего за десять месяцев 2025 года по железной дороге отправили 927,1 млн тонн грузов, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

"Под влиянием внешних негативных факторов в целом с начала года снизилась погрузка строительных грузов на 11,9%, черных металлов - на 17,1%, каменного угля - на 1,7%. В связи с ремонтами на НПЗ уменьшилась отгрузка нефтяных грузов (-5,3%)", - добавили в РЖД. При этом в холдинге фиксируют рост погрузки экспорта по наиболее востребованному восточному направлению - на 6%, до 135,7 млн тонн в январе - октябре. Также опережающими темпами растут экспортные поставки на восток неугольных грузов (+7,7%, до 37,3 млн тонн), в том числе удобрений (рост почти в 2 раза), нефти и нефтепродуктов (+2,4%), железной руды (+12,3%), а также грузов, перевозимых в контейнерах (+11,5%). Кроме того, увеличен экспорт в восточном направлении каменного угля (+5,4%).