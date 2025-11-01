В Тюменской области уборка зерна завершилась с рекордными показателями

По предварительным данным, собрано более 1 млн 866 тыс. тонн

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Аграрии Тюменской области завершили уборку зерна, собрав рекордное количество за всю историю региона - более 1,8 млн тонн при урожайности 29,6 ц/ га, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. В 2024 году показатель составил порядка 1,7 млн тонн.

"Поздравляю тюменских аграриев с завершением уборочной страды. По предварительным данным, собрано более 1 млн 866 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность - 29,6 ц/га. Это рекордный показатель за всю историю Тюменской области", - написал он.

Моор отметил, что аграрии достигли таких результатов благодаря использованию современных технологий и модернизации оборудования. "Именно это позволяет добиваться успехов в зоне рискованного земледелия и надежно обеспечивать продовольственную безопасность Тюменской области", - добавил он. Кроме этого, на урожайность повлияла и погода. В этом году лето прошло без засухи, а осень была благоприятной.