ЦБ запустил опрос о безопасности финансовых услуг

Респонденты, в частности, могут рассказать, с какими видами кибермошенничества сталкивались и куда обращались для защиты своих прав

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России проводит с 1 по 28 ноября опрос для оценки уровня удовлетворенности граждан и представителей бизнеса безопасностью онлайн-сервисов банков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Регулятор предлагает гражданам и представителям бизнеса оценить, насколько они удовлетворены безопасностью онлайн-сервисов банков. Респонденты могут рассказать, с какими видами кибермошенничества сталкивались и куда обращались для защиты своих прав, если пострадали от злоумышленников, а также ответить на другие вопросы по этой теме", - сообщили в пресс-службе.

Целью ежегодного исследования является сбор информации для взаимодействия с финансовыми организациями по вопросам информационной безопасности. Полученные данные также будут использованы для разработки мероприятий по повышению финансовой киберграмотности населения.

Итоги опроса будут представлены в феврале перед форумом "Кибербезопасность в финансах".