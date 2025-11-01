Кабмин разрешил переносить ввод ВИЭ-проектов на два года

При этом сдвиг или отказ должен быть согласован с правительственной комиссией по развитию электроэнергетики, говорится в распоряжении

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Инвесторы в проекты по возобновляемой генерации, возводимые по договору о предоставлении мощности, могут однократно перенести завершение строительства на срок до двух лет. Соответствующее распоряжение накануне утвердил кабмин РФ.

При этом сдвиг или отказ от проекта должен быть согласован с правительственной комиссией по развитию электроэнергетики, говорится в документе. В таком случае на инвестора не будет налагаться штраф.

В конце июля 2025 года в России состоялся дополнительный отбор проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для Дальнего Востока, в рамках которого выбраны 45 объектов с общим плановым объемом установленной мощности 1,56 ГВт. Общая сумма требуемой годовой выручки составила около 34,6 млрд рублей. Суммарный заявленный плановый объем установленной мощности ветроэлектростанций составил 519,701 МВт, солнечных электростанций - более 1 ГВт.