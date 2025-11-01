РФ и Турция будут развивать партнерство в области сейсмостойкого строительства

Замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко отметил, что международное взаимодействие российско-турецкой рабочей группы по градостроительству важно для совершенствования нормативной базы, обмена современными наработками и технологиями

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ и Министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики планируют развивать сотрудничество в области систем сейсмостойкого строительства. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко по итогам второго заседания российско-турецкой рабочей группы.

"Минстрой России и представители Турецкой Республики заинтересованы в развитии систем сейсмостойкого строительства. Большое количество регионов в России и Турции подвержены сейсмическому воздействию, поэтому мы совместно решаем возникающие вопросы по защите зданий и сооружений от сейсмического воздействия", - цитирует пресс-служба Минстроя РФ Музыченко.

По его словам, международное взаимодействие российско-турецкой рабочей группы по градостроительству, направленное в том числе на развитие научной деятельности в области сейсмики, важно для совершенствования нормативной базы, обмена современными наработками и технологиями.

На площадке Центра взаимодействия и коммуникаций в строительстве Главгосэкспертизы России замминистра строительства и ЖКХ РФ и замминистра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики Омер Булут осмотрели цифровые разработки и возможности столичного и подмосковного строительного комплексов.

Кроме того, в рамках взаимодействия рабочей группы были проведены испытания сейсмической платформы НИЦ "Строительство", где сымитировано землетрясение, произошедшее на Камчатке в этом году. Платформа массой 2,5 тыс. тонн обладает возможностью имитировать любое землетрясение, происходящее в мире, что открывает новые возможности для изучения и анализа сейсмических процессов. Российские ученые благодаря заранее заданной акселерограмме впервые воспроизвели землетрясение, которое достигало магнитуды 8,8. Такая технология имеет потенциал для пересмотра и актуализации нормативной документации в области сейсмостойкого строительства и будет способствовать повышению уровня безопасности зданий и сооружений, а также сохранению здоровья людей и их имущества.

"У нас огромные территории подвержены сейсмическим воздействиям. У коллег из Турции такие же вопросы с точки зрения инженерной защиты от сейсмического воздействия. Состояние домов, которые оказались недостаточно устойчивыми, необходимо усиливать специальными конструкциями. В некоторых случаях допустим демонтаж и строительство новых зданий", - рассказал журналистам Музыченко.