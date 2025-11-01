Отец Илона Маска посоветует сыну инвестировать в Россию

Эррол Маск при этом выразил уверенность, что американские инвесторы могут быть заинтересованы в возвращении на российский рынок

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Отец бизнесмена Илона Маска Эррол Маск в интервью ТАСС рассказал, что посоветует своему сыну инвестировать в Россию.

"Я бы никому не советовал вкладываться в Англию, в Великобританию вообще - ни во что. Не стоит там ни во что инвестировать. Они приглашали Илона приехать и открыть там гигафабрику, но он ответил: "Никогда, никогда я не поеду в Англию или во Францию ради гигафабрики". А вот в Россию - да, вполне может. Я это вполне допускаю. И я скажу ему, что именно здесь должно быть место для гигафабрики - если, конечно, Россия это позволит", - сказал собеседник агентства.

Эррол Маск выразил уверенность, что американские инвесторы могут быть заинтересованы в возвращении на российский рынок.

"Конечно, когда у людей появляются лишние деньги или средства, которые нужно куда-то вложить, они всегда ищут, где есть наилучшие возможности. Поэтому, где бы ни появилась возможность, люди пойдут туда", - указал он. Отец американского предпринимателя также подчеркнул, что "сейчас мир находится в состоянии нестабильности, все постоянно меняется, инвестировать в Соединенные Штаты стало почти невозможно". "Особенно в прошлом, в 2024 году, из-за плохого правительства, которое вело страну к упадку, люди говорили: "Что нам делать? Мы не можем инвестировать в Америку. Куда идти? Что предпринять?" - заметил он.

Эррол Маск посетил Москву и Казань, где встретился с представителями IT-сообщества и журналистами.

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни.