Corriere della Sera: в Италии Campari заподозрили в уклонении от уплаты налогов

По данным газеты, расследование против владельца люксембургского холдинга и менеджеров, касается операции по слиянию капиталов, из-за которого, как полагают следователи, из страны вывели активы, незадекларированные для выплаты налогов

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. Итальянского производителя алкогольных напитков Campari заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Как пишет газета Corriere della Sera, Финансовая гвардия (силовое подразделение Минфина) конфисковала акции на сумму почти €1,3 млрд у зарегистрированного в Люксембурге холдинга Lagfin, которому принадлежит 51,8% в группе Campari.

Расследование, открытое в Италии в отношении владельца люксембургского холдинга и менеджеров, касается операции по слиянию капиталов, в результате которого, как полагают следователи, из страны были выведены активы, незадекларированные для выплаты налогов. Таким образом фигуранты дела подозреваются в финансовом мошенничестве, а конфискация коснулась акций на указанную сумму, что составляет 16% капитала компании, торгующейся на бирже. Сообщение о конфискации появилось после закрытия финансовой площадки, отмечает издание.

В Campari уже заявили, что дело не касается напрямую компании, основанной Давиде Кампари (1867-1936), и группы Campari и никак не сказывается на ее деятельности. В Lagfin в свою очередь указали, что финансовые претензии не касаются Campari и что "компания всегда действовала при уважении всех финансовых норм Италии".