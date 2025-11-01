Главной проблемой для российского бизнеса в III квартале стали неплатежи

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Неплатежи со стороны контрагентов, снижение спроса и недостаток оборотных средств стали основным проблемами, с которым сталкивались российские компании в III квартале 2025 года. При этом трудности с международными расчетами и недоступность кредитных ресурсов потеряли свою остроту. Об этом говорится в мониторинге РСПП "Состояние российской экономики и деятельность компаний", который был подготовлен по итогам третьего квартала.

"Главным ограничением деятельности компаний в III квартале 2025 года 38,9% респондентов назвали неплатежи со стороны контрагентов. Значимость этого ограничения выросла - в прошлый отчетный период невыполнение обязательств со стороны партнеров указали как основную проблему чуть более четверти опрошенных", - говорится в сообщении РСПП.

Второе место среди негативных факторов, мешающих работе компаний, заняли снижение спроса на продукцию или услуги с долей 34,2%, а также недостаток оборотных средств (32,4%).

"Заметно снизилась актуальность проблемы проведения платежей с зарубежными контрагентами - ее отметили только 3% компаний. В конце II квартала 2025 года доля этого варианта составляла 12,6%", - говорится в сообщении РСПП.

Компании стали меньше жаловаться

Проблемы, связанные с недоступностью заемных средств, в III квартале потеряли свою остроту: только 16,2% организаций выделили их в качестве основных ограничений деятельности. При этом по итогам второго квартала вариант "недоступность заемных средств" указывали более трети предприятий, принявших участие в мониторинге. Эта проблема находилась тогда на первом место в списке основных ограничений вместе с проблемами, связанными с сокращением спроса и недостатком оборотных средств.

Примерно 15% предприятий отметили как значимые для себя ограничения: сокращение инвестиционных программ, невозможность оснастить организацию новым оборудованием и технологиями из-за ограничения импорта, проблемы в сфере логистики (удлинение сроков доставки, рост тарифов, отказы в страховании грузов, сложности при доставке).

Основной фактор роста эффективности

В списке мер по повышению эффективности бизнеса в текущих условиях на первом месте - сокращение расходов. Этим займутся 67,6% компаний. Около четверти организаций намерены реализовать программы по внедрению энерго и ресурсосберегающих технологий, а также проектов по цифровизации. При этом о сохранении или увеличении объемов инвестпрограмм сообщили 24,1% опрошенных компаний.

Интенсификацию производства готовы провести 16,7% организаций, а перераспределить структуру затрат без снижения выпуска продукции и без сокращения объема затрат - 15,7% опрошенных предприятий.

80% компаний, планирующих сокращать расходы, в первую очередь собираются уменьшать затраты на административные и общехозяйственные нужды. 37% предприятий сообщили, что будут сокращать расходы на потребляемые услуги.