Эксперт Уваров: перенос пуска блока №1 КуАЭС-2 вызван желанием защитить людей

Пусковая программа достаточно обширная, требует присутствия большого числа специалистов, что рискованно в условиях провокаций со стороны ВСУ, сообщил директор АНО "Атоминфо-центр"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сдвиг сроков ввода первого энергоблока Курской АЭС-2 с текущего на следующий год никак не связан с техническими сложностями, скорее такое решение вызвано необходимостью обеспечить безопасность людей. Такое мнение ТАСС высказал независимый эксперт в ядерной отрасли, директор АНО "Атоминфо-центр" Александр Уваров.

"Уверен, что вопрос не связан с какими-либо техническими сложностями. Скорее, сдвиг сроков (кстати, небольшой) вызван необходимостью обеспечить безопасность людей. Пусковая программа атомного энергоблока достаточно обширная, требует присутствия большого числа специалистов, что рискованно в условиях непрекращающихся провокаций со стороны ВСУ", - сказал эксперт. При этом он напомнил, что украинская сторона предпринимала в этом году попытки атаковать дронами площадки российских АЭС. "Нет ни малейшей гарантии, что ВСУ не попробуют повторить такие попытки в период пусковых работ", - подчеркнул Уваров.

В июне генеральный директор Росатома Алексей Лихачев уже предупреждал, что решение о начале пусковых операций на Курской АЭС-2, ранее запланированных на 2025 год, в итоге будет приниматься с учетом военно-политической обстановки. Глава госкорпорации подчеркивал, что "перемещать ядерные материалы, ядерное топливо и по региону, и по площадке станции, а она очень обширна, пока не представляется возможным".

1 ноября Системный оператор ЕЭС (СО ЕЭС) разместил в интернете доработанный после месячного общественного обсуждения проект схем и программ развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС России) на 2026-2031 годы Как следует из документа, СО ЕЭС согласился с предложением концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома) о переносе пуска первого блока КуАЭС-2 на 2026 год.

Курская АЭС-2 (г. Курчатов, Курская область) - станция замещения с новыми реакторами ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор - типовой оптимизированный информатизированный поколения III+). Суммарная установленная мощность двух строящихся блоков АЭС составит приблизительно 2 510 МВт. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию каждый из них будет работать в режиме нормальной эксплуатации с ежегодной выработкой электроэнергии и отпуском тепла потребителям в течение 60 лет.