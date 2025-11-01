В Литве на обеспечение МВД выделили в 10 раз меньше необходимого

В проекте госбюджета предусмотрели €5 млн, сообщил министр внутренних дел Владислав Кондратович

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 1 ноября. /ТАСС/. Материально-техническое обеспечение личного состава структур системы МВД Литвы в проекте госбюджета на 2026 год профинансировано в объеме, который в 10 раз меньше необходимого. Об этом заявил министр внутренних дел Владислав Кондратович.

"Ориентировочная сумма, которая необходима нам ежегодно, чтобы обеспечить сотрудников по военному стандарту НАТО, составляет €50 млн. В проекте госбюджета предусмотрены €5 млн", - сказал он на встрече с парламентской фракцией оппозиционной партии консерваторов "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы".

Как отметил министр, это деньги, которые уйдут на потребности лишь одной структуры ведомства - службы охраны государственной границы.

Материально-техническое обеспечение по военному стандарту НАТО предусматривает наличие индивидуальных средств защиты, набора средств, необходимых для выживания, оружия и боеприпасов. В программу финансирования МВД также включило затраты на проведение учений. По словам министра, когда в тех или иных структурах проводятся учения, кто-то должен выполнять функции занятых на тренировке, должен работать за двоих и получать соответствующую оплату.