Кравченко: открытие программ лояльности маркетплейсов должно стать примером для ретейла

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике отметил, что, "если компании принимают решения, которые уравнивают доступ игроков на собственных площадках", то депутаты поддерживают такую практику саморегулирования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Готовность маркетплейсов добровольно открыть доступ к своим программам лояльности станет хорошим примером саморегулирования. Такое мнение выразил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, комментируя итоги состоявшегося накануне собрания экспертного совета по развитию платформенной экономики.

"Если компании принимают решения, которые уравнивают доступ игроков, в том числе участников банковского сообщества, на собственных площадках, и это работает в интересах граждан, то мы поддерживаем такую практику саморегулирования", - отметил он.

На собрании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы 31 октября онлайн-ретейлеры сообщили, что готовы договариваться с банками о скидках на интернет-площадках при оплате заказов картами банков, принадлежащих цифровым платформам, "без насильственных действий со стороны государства".

На прошлой неделе маркетплейс Ozon расширил доступ к своей программе лояльности "Зеленая цена" и пригласил присоединиться к предоставлению скидок на маркетплейсе российские банки.

В Ozon сообщили ТАСС, что коммерческие условия, как и уровень скидок на товары по разным картам, будут одинаковыми для всех участников, включая Ozon-банк.

"Скидки с нашей стороны помогают продавцам на платформе расти быстрее, а 60 млн покупателей - купить товар по выгодной цене в любой точке страны. Открытый подход позволяет учитывать интересы миллионов россиян и цифровых предпринимателей, а также выравнивает условия для партнеров из финансового сектора", - подчеркнули в пресс-службе.