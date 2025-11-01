Levi’s досрочно прекратила охрану одного из товарных знаков бренда Dockers в РФ

Вместе с тем, у компании остается еще три товарных знака с таким названием

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Американская компания Levi Strauss & Co по собственной инициативе досрочно полностью прекратила охрану товарного знака логотипа бренда одежды Dockers, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявление правообладателя в Роспатент поступило 20 июля 2025 года. Товарный знак регистрировался по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - изделия из кожи, одежда, обувь и головные уборы, следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Изначально заявка на этот товарный знак Dockers поступила в июле 1993 года и в мае 1995 года была зарегистрирована. Компания многократно продлевала права на этот товарный знак. Последнее продление было до 20 июля 2033 года.

Вместе с тем, у Levi’s остается еще три товарных знаков с названием Dockers. Их срок действия истекает в 2032-2033 годах.