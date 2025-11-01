ЦБ: МФО и банки стали чаще интересоваться рейтингами заемщика

По данным регулятора, спрос на услуги бюро кредитных историй со стороны МФО увеличивается на фоне увеличения доли онлайн-займов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банки и микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии 2025 года направили на треть больше запросов о получении информации, содержащей индивидуальный рейтинг заемщика, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в материалах Банка России.

"Банки и МФО направили в бюро кредитных историй (БКИ) на треть больше запросов о получении информации, содержащей индивидуальный рейтинг получателя кредита. Спрос на услуги бюро со стороны МФО увеличивается на фоне увеличения доли онлайн-займов: за год услуги по предоставлению кредитной оценки (скоринга) выросли почти вдвое", - отмечается в материалах ЦБ.

Количество кредитных отчетов, полученных гражданами РФ из БКИ, в первом полугодии 2025 года выросло на 9%. При этом общее количество оказанных услуг БКИ осталось на уровне первого полугодия прошлого года - 23,5 млн.

Данные из кредитного отчета помогают кредиторам уменьшать объем просроченной задолженности в своем портфеле, позволяя им выдавать средства более платежеспособным заемщикам. Так, по данным Банка России, за год размер потенциальной экономии увеличился почти на четверть: каждый рубль затрат на кредитный отчет может уменьшать просроченную задолженность более чем на 280 руб.