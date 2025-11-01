В Псковской области внедрят Стандарт общественного капитала

Он включает 95 показателей, которые позволяют оценить вклад компании в достижение национальных целей России

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области заключили соглашение с организацией "Общественный капитал". Оно направлено на продвижение и внедрение Стандарта общественного капитала для развития социальной ответственности компаний, сообщили в правительстве региона.

"Псковская область заключила соглашение о совместном продвижении и внедрении Стандарта общественного капитала с целью развития социальной ответственности компаний и вовлечения их в реализацию национальных целей страны. Документ подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова", - сказано в сообщении.

В правительстве добавили, что организация проводит работу с бизнесом Псковской области для признания и стимулирования их вклада в долгосрочное общественное благосостояние и социально-экономическое развитие страны с учетом интересов общества и государства.

"Мы уже сотрудничаем с псковскими отделениями таких общественных организаций, как "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз машиностроителей и Торгово-промышленная палата <...>. Для нас крайне важно, чтобы бизнес получал достоверную информацию и оперативные ответы на все возникающие вопросы. Эту работу, проводимую совместно с деловыми объединениями и правительством Псковской области, будем вести на регулярной основе", - сказала Асият Багатырова.

Стандарт общественного капитала включает 95 показателей, которые позволяют оценить вклад компании в достижение национальных целей России. Для удобства бизнеса предусмотрены разные варианты отчетности: крупные компании оцениваются по минимальному набору из 45 критериев, а малые и средние предприятия - по 23 показателям.

Участие в оценке по Стандарту общественного капитала призвано стимулировать компании улучшать условия труда, принимать на работу специалистов, воспитывающих детей дошкольного возраста, а также участвовать в социальных и экологических проектах. Организации, соответствующие стандарту, получат приоритетное право на федеральные и региональные меры поддержки.