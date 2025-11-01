В Москве в 2026 году тарифы на патенты для мигрантов повысят до 10 тыс. рублей

В целях совершенствования правового регулирования сроки действия налоговых льгот закреплены непосредственно в нормах, устанавливающих льготы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Тарифы на патенты для мигрантов в Москве повысят в 2026 году с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей в 2026 году. Соответствующее решение принято депутатами Мосгордумы на внеочередном пленарном заседании.

"В 2025 году размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы, составлял 2,8592, а стоимость патента была установлена в размере 8,9 тыс. рублей. С учетом роста среднего размера заработной платы в отраслях, традиционно востребованных трудовыми мигрантами, предлагается в 2026 году установить указанный региональный коэффициент в размере 2,9323, вследствие чего стоимость патента увеличится до 10 тыс. рублей в месяц", - значится в пояснительной записке к одобренному законопроекту о внесении изменений в отдельные законы Москвы в сфере налогообложения.

Отмечается, что документ направлен на совершенствование налогового законодательства столицы и приведение его в соответствие с федеральным законодательством.

Так, продлены сроки действия налоговых льгот, а именно: до 31 декабря 2035 года - действие льготы по налогу на имущество организаций для управляющих организаций агропродовольственных кластеров в отношении имущественных комплексов таких кластеров (в виде уменьшения налоговой нагрузки в 2 раза); до 31 декабря 2030 года - действие льгот по торговому сбору (в виде освобождения от его уплаты) в отношении торговли: книгами, газетами, журналами, букинистическими книгами; в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках; через объекты нестационарной торговой сети со специализацией "Печать"; осуществляемой религиозными организациями в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним земельных участках; осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги парикмахерских и салонов красоты, услуги стирки, химической чистки и окрашивания текстильных и меховых изделий, услуги по ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения, обуви и прочих изделий из кожи, часов и ювелирных изделий, по изготовлению и ремонту металлической галантереи и ключей.

При этом в целях совершенствования правового регулирования сроки действия налоговых льгот теперь закреплены непосредственно в нормах, устанавливающих льготы - ранее сроки действия льгот закреплялись в переходных положениях законов Москвы, вводящих такие льготы.

"В целях поддержки отечественной авиационной отрасли законопроектом предлагается действующую льготу по транспортному налогу, установленную в отношении отечественных самолетов, произведенных после 1 января 2024 года (в виде уплаты 1% исчисленной суммы транспортного налога), распространить также на самолеты, изготовленные в Российской Федерации ранее этого срока. Также законопроектом предлагается ряд изменений, предусматривающих уточнение отдельных налоговых льгот", - добавляется в записке.