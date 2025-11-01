Стоимостной объем сделок с бумагами на СПБ Бирже в октябре вырос на 22,03%

Он составил 170,31 млрд рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Стоимостной объем сделок с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже в октябре 2025 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 22,03%, до 170,31 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ Бирже" по итогам октября 2025 года составил 170,31 млрд рублей. Это на 22,03% больше, чем в сентябре 2025 года (139,57 млрд рублей), и в 26,4 раза превышает показатель октября 2024 года (6,46 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

При этом, по данным площадки, количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в октябре увеличилось до 1,73 млн, что на 6,53% больше, чем в сентябре (1,62 млн счетов).

Участники торгов заключили в октябре 64,72 млн сделок, что на 6,67% больше по сравнению с предыдущим месяцем (60,67 млн сделок).

Среднедневной объем торгов в будние дни октября составил 7,16 млрд рублей, что на 16,44% больше, чем в сентябре (6,15 млрд рублей). С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 5,49 млрд рублей (в сентябре - 4,98 млрд рублей).

Доля объема торгов по выходным дням составила 3,32% (5,65 млрд рублей) от общего объема торгов за месяц.

В сообщении также отмечается, что стоимостной объем сделок на "СПБ фьюче" в режиме основных торгов с расчетными фьючерсными контрактами составил 0,12 млрд рублей. Количество сделок равнялось 16,69 тыс.