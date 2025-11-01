Убыток "Т плюс" по РСБУ за девять месяцев составил 2,4 млрд рублей

Выручка выросла на 3,2%, до 219,32 млрд рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чистый убыток "Т плюс" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - сентябрь 2025 года составил 2,4 млрд рублей против прибыли в 7,2 млрд рублей в 2024 году, следует из отчета компании.

Выручка за девять месяцев выросла на 3,2%, до 219,32 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 3%, до 208 млрд рублей.

Валовая прибыль за отчетный период составила 11,3 млрд рублей (+10,3%). Убыток до налогообложения достиг 5,4 млрд рублей против прибыли в 6,2 млрд рублей в 2024 году.

Основные направления деятельности "Т плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал·ч.