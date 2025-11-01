В Мариуполе сдадут первые реконструированные гостиницы

Работы планируют завершить в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Мариупольские гостиницы "Европейская" и "Чайка", реконструкцией которых занимаются инвесторы, планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, сообщил ТАСС вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.

"На сегодня в реестр масштабных внесено два инвестиционных проекта - реконструкция мариупольских гостиниц "Чайка" и "Европейская". Ожидается, что их введут в эксплуатацию в 2026 году", - сказал Макаров, отметив, что это будут первые гостиницы, сделанные инвесторами в приморском городе.

Он добавил, что в восстановленных гостиницах суммарно около 400 номеров. Общая сумма инвестиций по одобренным проектам - 800 млн рублей. Проекты по Мангушском и Новоазовскому округам сейчас прорабатываются инвесторами вместе с Корпорацией развития Донбасса.

Проекты инвесторов в ДНР рассматривает инвестиционный комитет, созданный в июне 2023 года. Его возглавляет глава республики Денис Пушилин. Комитет определяет проекты, которые соответствуют критериям масштабных. При получении этого статуса инвестор может получить землю под строительство без торгов. Сопровождает проекты Корпорация развития Донбасса.