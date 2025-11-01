Силуанов: долгосрочная мотивация повысит инвестиционную привлекательность акций
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Программы долгосрочной мотивации (ПДМ) в компаниях с госучастием повысят инвестиционную привлекательность акций и поспособствуют достижению национальной цели по обеспечению роста капитализации фондового рынка. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении на сайте Минфина.
По предложению Минфина в действующую систему вознаграждения топ-менеджмента публичных акционерных обществ с госучастием будут внедрены ПДМ. Документ призван мотивировать отдельных сотрудников и топ-менеджмент компаний работать над ростом капитализации и достижением рыночно ориентированных показателей. Вознаграждение работников предусматривается в акциях компании или финансовых инструментах, доходность которых зависит от прироста рыночной стоимости акций.
"Важно, чтобы менеджмент был заинтересован в повышении капитализации своей компании. Во всем мире для этого используются программы долгосрочной мотивации. Новая система мотивации будет устанавливаться для компаний с госучастием при условии их выхода на IPO/SPO и предусматривает дополнительное вознаграждение топ-менеджмента, привязанное к росту стоимости акций. Внедрение ПДМ положительно скажется на инвестиционной привлекательности акций и будет способствовать достижению национальной цели по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66 % ВВП к 2030 году", - прокомментировал Силуанов.