Средняя ставка по накопительным счетам в октябре опустилась ниже 16%

Вместе с тем средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 банках составила 15,23% годовых

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в октябре 2025 года опустилась на 0,68 процентного пункта (п.п.) в топ-20 крупнейших банках и составила 15,91%. При этом максимальная ставка по таким предложениям на данный момент составляет 18% (в сентябре - 25%), сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", максимальная базовая ставка, доступная после истечения промопериода, за месяц не изменилась и составила 15%. Средняя базовая ставка по накопительным счетам в топ-20 банках составила 9,51%. За октябрь максимальная доходность по накопительным счетам упала в семи банках из топ-20, в одном из банков отмечен рост. В остальных банках максимальная доходность по накопительным счетам не изменилась.

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 по состоянию на 31 октября составила 15,23% годовых (-0,04 п.п. с начала октября), по полугодовым вкладам - 14,53% (+0,22 п.п. с начала октября), по годовым - 13,22% (+0,16 п.п. с начала октября).

Средняя ставка по вкладам на полтора года в топ-20 банках составила 11,28% годовых (+0,62 п.п. с начала октября), по двухлетним вкладам достигла 11,1% (+0,37 п.п. с начала октября), а по трехлетним - 9,9%(+0,48 п.п. с начала октября).

В расчете индекса вкладов "Финуслуг" анализируются вклады в топ-20 банках по объему средств населения в 100 тыс. рублей на сроке от трех месяцев до трех лет.