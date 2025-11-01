"Авито Авто": 27% россиян планируют купить отечественные автомобили

По данным компании, с начала 2025 года спрос на новые российские автомобили вырос на 6,7%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин планирует осуществить покупку автомобиля в ближайшие полгода, 27% из них отдают предпочтение моделям отечественных брендов. Об этом сообщила пресс-служба "Авито Авто" со ссылкой на собственное исследование.

"По результатам опроса 10 тыс. человек, проведенного "Авито Авто" с 20 по 23 октября 2025 года, 22% россиян планируют покупку автомобиля в течение ближайших шести месяцев. Интересно, что большинство - 27% опрошенных - отдают предпочтение моделям отечественных брендов, опережая японские (26%) и китайские (22%) марки, остальные 25% приходятся на европейские, корейские и американские бренды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2025 года спрос на новые российские автомобили вырос на 6,7%. В числе критериев, которые оказывают наибольшее влияние на выбор машины, респонденты называют цену автомобиля, стоимость обслуживания и запчастей, а также его дизайн и комфорт. При этом наличие скидки при покупке может стать основной мотивацией для принятия решения среди 64% участников опроса.

Рост популярности продукции российского автопрома совпадает с расширением доли отечественных автомобилей в предложении, добавили в сообщении, пояснив, что в сентябре текущего года доля российских машин увеличилась на 2,4 процентных пункта по сравнению с августом и достигла 30,1%. Кроме того, в первой половине октября данный показатель вырос еще на 2,6 процентных пункта.

"Отвечая на предпочтения пользователей, платформа "Авито Авто" в рамках стратегического партнерства с Lada запустила акцию, в ходе которой покупатели, позвонившие дилеру из объявления на платформе, смогут получить дополнительную скидку до 50 тыс. рублей на определенные модели при покупке новых автомобилей Lada. Ожидается, что такое предложение еще больше подстегнет растущий интерес пользователей в отношении отечественных авто", - сообщили в пресс-службе.