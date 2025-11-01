Захарова назвала три направления научного туризма для иностранцев в России

Это Санкт-Петербург, Самара и Клин, рассказала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Самара и Клин обладают уникальными объектами, которые заинтересуют иностранцев, приезжающих в Россию с целью научного туризма. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии международного научно-туристического форума "Открой АТОМ".

"Это три абсолютно разных места, - поделилась дипломат. - Обязательно посетить Петербург именно с точки зрения инженерной мысли, сочетания художественных образов и научных достижений. Нужно видеть и показывать разведение мостов. Где вы еще в мире это увидите? Мало где, правда. Нужно показывать. Нужно обязательно показывать каналы и строительство". По ее словам, Санкт-Петербург - это "не только музей под открытым небом", но еще и музей науки, техники и изобразительного искусства.

"Второй, совершенно из другой области. Это город Самара, бункер Сталина. Тоже связано, конечно, со Второй мировой войной. Вы, наверное, знаете, что город Самара тогда назывался Куйбышев. И этот город был предназначен для эвакуации столицы. Туда был уже перевезен дипломатический корпус нашей страны. И там должна была быть, условно говоря, ставка. Там должен был быть главнокомандующий, ведомства. Но дипкорпус-то переехал, а Сталин не переехал, остался в Москве. Но для него построили специальный бункер", - отметила Захарова.

Она назвала это сооружение "удивительным музеем". "Когда иностранцы приезжают в Москву, они просто шокированы и восторженно смотрят и посещают наше метро. Метро - это горизонтальная шахта. Бункер Сталина был построен по принципу шахты метрополитена только не горизонтальной, а вертикальной, - добавила официальный представитель МИД РФ. - Вот эта вертикальная шахта, она пронизана еще горизонтальными шахтами, и один из этажей полностью воспроизводит одну из станций московского метрополитена".

"Почему это важно с научной точки зрения? Потому что там напечатаны, не просто напечатаны, а выставлены, экспонируются материалы, связанные с указами, с письмами, с распоряжением правительства того периода о мобилизации научных и промышленных возможностей нашей страны для того, чтобы, так сказать, помочь и всячески содействовать нашей армии, победе и так далее", - констатировала Захарова.

В качестве третьего направления она назвала город Клин. "Город тоже старый, старинный, но там есть фантастическое производство наше, называется "Елочка". "Там десятилетиями, наверное, уже и столетиями, <...> производили елочную игрушку. И все наши самые известные елочные игрушки, и шарики, и звездочки, и гирляндочки, они производились там. Сейчас там потрясающий музей, но это не просто запечатленное искусство производства елочных украшений, там же и производство", - рассказала дипломат.