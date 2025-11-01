Ученые Кубани испытают 24 тыс. озимых культур на морозостойкость

Уникальный фитотронно-тепличный комплекс Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко, где пройдут испытания, позволяет с высокой точностью имитировать суровые природные условия

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Более 24 тысяч селекционных линий озимых культур пройдут испытания на морозостойкость учеными Краснодарского края. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

"Ученые завершают сев сельхозкультур в 3,7 тыс. ящиках. Первая партия образцов, уже давших дружные всходы, отправится в камеры проморозки к середине декабря", - отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что уникальный фитотронно-тепличный комплекс Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко, где пройдут испытания, позволяет с высокой точностью имитировать суровые природные условия, включая проморозку до -21 градуса с погрешностью всего 0,1 градуса.

"Технология фитотронно-тепличного комплекса позволяет моделировать закаливание и перепады температур, возвратные заморозки. После этого образцы проходят многоэтапную 21-дневную оценку под строгим контролем ученых", - добавили в министерстве.

Там подчеркнули, что создание современных морозостойких сортов с широким адаптивным потенциалом позволит кубанским аграриям получать стабильные урожаи даже в сложных климатических условиях. Испытания проводятся в рамках работы по развитию агропромышленного комплекса региона и направлены на повышение устойчивости местного сельского хозяйства.

Кроме того, исследования соответствуют задачам государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". Разработки центра будут использованы для совершенствования селекционной работы и повышения продуктивности зернового хозяйства в регионе.