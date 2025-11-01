ЦБ разъяснил, как отличить дипфейк от оригинала

Стоит обратить внимание на неестественную речь без эмоций, редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России разъяснил, как отличить видео или аудио, созданное нейросетью от оригинала, и не отдать деньги мошенникам. Об этом ЦБ рассказал в своем официальном Telegram-канале.

Так, по данным ЦБ, с развитием технологий качество дипфейков только растет, и неудивительно, что мошенники используют их, чтобы красть деньги. И вернуть их в этом случае становится очень сложно. Простому человеку обнаружить подделку голосового или видеосообщения становится все сложнее, особенно если человек - пожилой или просто столкнулся с подобной технологией впервые.

"Тем не менее есть признаки, по которым можно определить дипфейк: Неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций. Она может резко обрываться, нарушаться синхронизация между речью и движением губ. Неестественная мимика - редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы. Но чаще всего даже нет смысла гадать, дипфейк перед вами или нет", - отметили в ЦБ.

Вместо этого в ЦБ призвали запомнить одно правило: если знакомый прислал вам голосовое или видео, где речь идет о деньгах или финансовой помощи - насторожитесь.

"Обязательно свяжитесь с человеком, от которого поступило такое сообщение, альтернативным способом и перепроверьте информацию. Наиболее безопасный способ для этого - просто позвонить ему. Если возможности позвонить у вас нет - задайте собеседнику "проверочный" личный вопрос, ответ на который знает только настоящий близкий", - добавили там.