Посольство Кубы: прямые рейсы из Москвы в Ольгин планируют возобновить 8 ноября

Самолет, вылетевший из Москвы в кубинскую провинцию 29 октября, был перенаправлен в аэропорт Варадеро из-за сложных метеоусловий

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Возобновление прямых рейсов из Москвы в город Ольгин на Кубе планируется 8 ноября. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Кубы.

"Да, это действительно так", - ответили на соответствующий вопрос в диппредставительстве.

Ранее официальная кубинская газета Granma сообщила, что авиакомпания Nordwind Airlines после более чем пятилетнего перерыва возобновит 29 октября прямой рейс между Москвой и городом Ольгин на востоке Кубы. Самолет, вылетевший из Москвы в кубинскую провинцию 29 октября, был перенаправлен в аэропорт Варадеро из-за сложных метеоусловий.

Ураган "Мелисса" обрушился на восточное побережье Кубы в ночь на среду. Президент карибской республики Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях в связи с его прохождением.