Росавиация сообщила о статусе работ по самолетам "Байкал", "Ладога" и "Освей"

В агентство и подведомственный ему Авиарегистр России была подана заявка для получения сертификата типа на самолет "Байкал"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Статус работы по трем самолетам для региональных авиалиний - по "Байкалу", "Ладоге" и "Освею" - обсудили на заседании штаба по сертификации авиатехники в рамках спецпроекта "Гражданская авиация". Об этом сообщили в Росавиации со ссылкой на слова директора по качеству и сертификации Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчика машин) Андрея Дорофеева.

В Росавиацию и подведомственный агентству Авиарегистр России была подана заявка для получения сертификата типа на самолет "Байкал". Специалисты УЗГА определяют сертификационный базис машины из-за импортозамещения силовой установки. Как отметил Дорофеев, сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 намечена на I квартал 2026 года. Первый полет прототипа "Байкала" с ними должен пройти до конца 2025 года. В 2026 году специалисты ожидают получения сертификата типа на машину.

До конца года УЗГА рассчитывает построить первый опытный образец самолета "Ладога", отметил Дорофеев. Первый полет "Ладоги" запланирован на середину 2026 года. Замечания макетной комиссии были устранены, сертификационный базис утвержден, также была представлена программа сертификационных испытаний. В 2026 году ожидается сертификация двигателя ТВ7-117СТ-02 для машины. Получение "Ладогой" сертификата типа ВС запланировано на 2029 год.

Макетная комиссия по самолету "Освей" пройдена, сообщил Дорофеев. Специалисты завода устранили замечания и рассмотрели полученные рекомендации, отчетная документация будет в дальнейшем направлена в Росавиацию и Авиарегистр России. Получение сертификата типа ВС запланировано также на 2029 год.

Как сообщалось ранее, по данным комплексной программы развития авиаотрасли, к 2030 году планируется произвести 105 единиц ТВРС-44 "Ладога", 158 единиц "Освей" (ЛМС-192) и 139 единиц "Байкал" (ЛМС-901).