В форуме БРИКС в Петербурге приняли участие более 650 мэров из 75 стран

Программа включала 88 мероприятий, в том числе дискуссионные сессии, круглые столы и лекции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Свыше 650 мэров городов и руководителей муниципальных образований со всего мира стали участниками Международного муниципального форума БРИКС-2025 в Санкт-Петербурге, который прошел 29-31 октября. Всего в мероприятии поучаствовали представители 75 стран, сообщили ТАСС организаторы.

"Было зарегистрировано более 5,2 тыс. участников, из них почти 1,5 тыс. иностранцы. Развитие международных связей на муниципальном уровне как ключевая тема форума привлекла более 2,5 тыс. представителей муниципалитетов. Среди них - более 650 мэров городов и руководителей муниципальных образований со всего мира", - рассказали организаторы.

Программа форума включала 88 мероприятий. "На дискуссионных сессиях, круглых столах, лекциях, презентациях, выставочных экспозициях работали более 630 модераторов, спикеров и экспертов. Впервые форум проходил в сотрудничестве с выставкой "Российский промышленник", что предоставило участникам расширенную возможность для развития деловых контактов, создания совместных проектов, организации презентаций. Только с проведением официальных церемоний на полях ММФ БРИКС было подписано 76 соглашений о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

"Крупнейший форум, посвященный международному взаимодействию муниципальных образований в рамках развития объединения БРИКС стал объектом пристального внимания средств массовой информацией. На площадке работали 223 представителя медиа. Промежуточно по итогам трех дней работы форума в российских и зарубежных [СМИ] вышло более 1,5 тыс. публикаций", - отметили организаторы.